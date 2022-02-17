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23 февраля в Бишкеке пройдет праздничный концерт "На всю оставшуюся жизнь"

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- Анастасия Карелина
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23 февраля в Малахитовом зале Кыргызского национального театра оперы и балета состоится праздничный концерт Таира Бейшеева "На всю оставшуюся жизнь".

Организует событие общественный Фонд гуманитарных и культурных инициатив.

"Концерты в День защитника Отечества наш фонд проводит четвертый год подряд. И нынешний не станет исключением. 23 февраля мы представим публике совершенно новую программу. Прозвучат по традиции и шлягеры: "Журавли", "Темная ночь", "Вечный огонь", - рассказал vb.kg президент Фонда гуманитарных и культурных инициатив солист театра оперы и балета Таир Бейшеев.

Кроме самого Таира Бейшеева, к зрителям выйдут два его ученика. Выступит хор детской школы искусств № 5. Аккомпанировать артистам в этот вечер будет заслуженная артистка Кыргызской Республики концертмейстер театра оперы и балета Юлия Бабич. В исполнении наших уже состоявшихся и еще только начинающих свой путь артистов прозвучат русские и советские песни 30-90-х годов XX века. Эти произведения стали хитами, после того как их спели Марк Бернес, Муслим Магомаев, Анна Герман и другие любимые многими поколениями артисты.

"Это все та же наша любимая тема – СССР. Когда мы только придумывали этот проект, идея заключалась в том, чтобы дать популярным советским песням новую жизнь. На наших концертах представители старшего поколения могут вспомнить свое детство, юность, а молодежь может открыть для себя музыкальные произведения, ставшие лейтмотивом жизни их мам и пап, бабушек и дедушек. К слову, 8 Марта бишкекчан также ждет интересный концерт. Мы постараемся всем создать праздничное весеннее настроение", - пояснил vb.kg Таир Бейшеев.


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URL: https://www.vb.kg/414201
Теги:
концерт, праздник, СССР, Театр оперы и балета
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