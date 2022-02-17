В Кыргызстане введены штрафы за недобросовестную конкуренцию

С 1 декабря 2021 года с ведением Кодекса Кыргызской Республики "О правонарушениях", за недобросовестную конкуренцию предусматривается штраф. Об этом сообщает служба антимонопольного регулирования при министерстве экономики и коммерции.
По ее данным, предусматривается ответственность в виде наложения взыскания:
- штраф на физических лиц – в размере 20 тысяч сом;
- штраф на юридических лиц – в размере 65 тысяч сом.
"За 2021 год рассмотрено 28 обращений по факту недобросовестной конкуренции физическими и юридическими лицами. Из них было выдано 15 предписаний, вынесено 4 постановления о передаче дела в правоохранительные и другие государственные органы. По остальным обращениям в силу отсутствия признаков нарушения было принято решение о прекращении административной процедуры и отказе в удовлетворении заявления.
Основной объем зафиксированных нарушений по факту недобросовестной конкуренции за 2021 год установлено на рынке:
- строительных материалов;
- мыло моющей продукции;
- по производству посуды для приготовления пищи;
- безалкогольного сильногазированного напитка;
- использование товарного знака "Халал Halal" и т.д.
Также, основной объем нарушений по факту недобросовестной конкуренции физическими и юридическими лицами за 2021 год составил по следующим видам:
- самовольное копирование товара другого хозяйствующего субъекта, а также формы его упаковки и внешнего оформления, за исключением случаев, когда копирование товара или его частей обусловлено исключительно их техническим применением;
- прямое воссоздание продукции другого хозяйствующего субъекта путем нарушения его патентного права;
- незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, фирменного наименования, способное привести к смешению с деятельностью другого хозяйствующего субъекта;
- изготовление, продажа и иное введение продукции другого хозяйствующего субъекта на рынок путем нарушения его прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг (неправомерное использование).
Справочно: Ранее за факт ведения недобросовестной конкуренции законодательством Кыргызской Республики не была предусмотрена ответственность".