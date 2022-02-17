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США отказались поддерживать Фронт национального сопротивления в Афганистане

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Власти США не поддерживают Фронт национального сопротивления (ФНС) Афганистана, который ведет вооруженную борьбу против захватившего власть в стране радикального движения "Талибан"*. Об этом заявил в ходе семинара в американском Институте мира специальный представитель США по Афганистану Томас Уэст. Кроме того, он призвал другие страны не оказывать поддержку ФНС.

"Мы не поддерживаем организованную вооруженную оппозицию "Талибану" [в лице ФНС], и мы бы рекомендовали таким же образом поступать другим державам", - сказал Уэст в своем выступлении.

При этом он высказал обеспокоенность, что талибы могут совершить ту же ошибку, которую уже совершили в 1996 году, когда, захватив власть в Кабуле, они не сформировали правительство, представляющее разные народности и политические силы страны, что в итоге привело к гражданской войне. В этой войне талибам, которые преимущественно являются выходцами из числа пуштунов, противостояли вооруженные группировки других афганских этносов - таджиков, узбеков и хазарейцев.

Напомним, что, захватив власть в Афганистане в августе прошлого года, талибы сформировали правительство исключительно из членов своего движения и преимущественно из пуштунов. Позже они расширили состав своего правительства, но опять же - в основном из числа талибов и пуштунов.

Отказ талибов от создания правительства, которое включило бы представителей всех народов Афганистана и основных политических сил, а также женщин, является главной причиной того, что нынешний кабинет министров "Талибана" не признает ни одно государство в мире.

Фронт национального сопротивления был создан в конце лета прошлого года в провинции Панджшер, которую населяют преимущественно таджики, для борьбы с захватившими власть талибами. Фронт ведет вооруженную борьбу в ряде северных областей. Его лидером является Ахмад Масуд - сын таджикского полевого командира Ахмад-Шаха Масуда, который возглавлял силы антиталибского сопротивления во второй половине 1990-х годов.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/414206
Теги:
Афганистан, США, Талибан
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