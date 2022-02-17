Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 95.60 - 97.00

В Кыргызстане школам будет передано более 24 тысяч компьютеров

182  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане 1200 школам (56% от общего количества школ) и 8 педколледжам передадут компьютерное оборудование и оргтехнику.

Эта техника будет передана в рамках проекта "Образование для будущего" Министерства образования и науки, финансируемого Всемирным банком, сообщает пресс-служба министерства.

Каждая школа получит: 20 персональных компьютеров, 6 проекторов, 2 сетевых коммутатора, 1 источник бесперебойного питания (UPS) и МФУ (принтер+копир+сканер).

Всего по стране будет предоставлено 24 168 компьютеров, 7 208 проекторов, 2 408 сетевых коммутаторов (хаб), 1 208 многофункциональных устройств МФУ (принтер+копир+сканер) и ИБП (UPS). Кроме того, компьютерные классы в каждой школе (1200 школ) будут обеспечены 15 столами для компьютеров, 15 стульями и 15 тумбочками для системного блока.

"Удовлетворение технологических нужд школ создаст условия для современного и качественного обучения детей. В этой связи в целях поддержки учебного процесса с помощью технологий в рамках проекта будет разработан цифровой контент для 5-11 классов с упором на математику и естественно-научные предметы (физику, химию, биологию). Цифровые учебные материалы будут доступны всем школам Кыргызстана", - говорится в сообщении Минобраза.

В настоящее время объявлен тендер и ведутся соответствующие закупочные процедуры. Поставка технического оборудования планируется на октябрь 2022 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414215
Теги:
Министерство образования, образование, школа
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  