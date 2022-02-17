В Кыргызстане школам будет передано более 24 тысяч компьютеров

В Кыргызстане 1200 школам (56% от общего количества школ) и 8 педколледжам передадут компьютерное оборудование и оргтехнику.

Эта техника будет передана в рамках проекта "Образование для будущего" Министерства образования и науки, финансируемого Всемирным банком, сообщает пресс-служба министерства.

Каждая школа получит: 20 персональных компьютеров, 6 проекторов, 2 сетевых коммутатора, 1 источник бесперебойного питания (UPS) и МФУ (принтер+копир+сканер).

Всего по стране будет предоставлено 24 168 компьютеров, 7 208 проекторов, 2 408 сетевых коммутаторов (хаб), 1 208 многофункциональных устройств МФУ (принтер+копир+сканер) и ИБП (UPS). Кроме того, компьютерные классы в каждой школе (1200 школ) будут обеспечены 15 столами для компьютеров, 15 стульями и 15 тумбочками для системного блока.

"Удовлетворение технологических нужд школ создаст условия для современного и качественного обучения детей. В этой связи в целях поддержки учебного процесса с помощью технологий в рамках проекта будет разработан цифровой контент для 5-11 классов с упором на математику и естественно-научные предметы (физику, химию, биологию). Цифровые учебные материалы будут доступны всем школам Кыргызстана", - говорится в сообщении Минобраза.

В настоящее время объявлен тендер и ведутся соответствующие закупочные процедуры. Поставка технического оборудования планируется на октябрь 2022 года.