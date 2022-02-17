ОО "Центр Ас-Сафа" передал Минздраву КР автомобиль скорой помощи

Сегодня в Министерстве здравоохранения прошла официальная передача автомобиля скорой помощи центру экстренной медицины г. Бишкек с участием министра здравоохранения КР Алымкадыра Бейшеналиева, представителей ОО "Центр Ас-Сафа" и директора центра экстренной медицины (ЦЭМ) города Бишкек Искендера Шаяхметова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Спецмашина на базе автомобиля Fiat Ducato полностью оснащена необходимым медицинским оборудованием.

В своей речи министр поблагодарил руководство ОО "Центр Ас-Сафа" за вклад в развитие системы здравоохранения, повышение доступности и качества оказания медицинских услуг и отметил, что данная помощь в виде автомобиля скорой помощи будет способствовать спасению сотни жизней.

Одним из основных направлений благотворительной деятельности ОО "Центр Ас-Сафа" является сектор здравоохранения. В этой связи, на сегодняшний день объединение проделала большую работу в ближнем и дальнем регионах страны: