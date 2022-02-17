Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 95.60 - 97.00

ОО "Центр Ас-Сафа" передал Минздраву КР автомобиль скорой помощи

165  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня в Министерстве здравоохранения прошла официальная передача автомобиля скорой помощи центру экстренной медицины г. Бишкек с участием министра здравоохранения КР Алымкадыра Бейшеналиева, представителей ОО "Центр Ас-Сафа" и директора центра экстренной медицины (ЦЭМ) города Бишкек Искендера Шаяхметова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Спецмашина на базе автомобиля Fiat Ducato полностью оснащена необходимым медицинским оборудованием.

В своей речи министр поблагодарил руководство ОО "Центр Ас-Сафа" за вклад в развитие системы здравоохранения, повышение доступности и качества оказания медицинских услуг и отметил, что данная помощь в виде автомобиля скорой помощи будет способствовать спасению сотни жизней.

Одним из основных направлений благотворительной деятельности ОО "Центр Ас-Сафа" является сектор здравоохранения. В этой связи, на сегодняшний день объединение проделала большую работу в ближнем и дальнем регионах страны:

  1. 5-этажный корпус отделений Детской онкологии и онкогематологии при Национальном центре охраны материнства и детства в городе Бишкек общей площадью 4600 м2.
  2. 4 родильных домов;
  3. 35 ФАПов (Фельдшерско-акушерских пунктов);
  4. 15 ГСВ (группа семейных врачей);
  5. три стационарных корпуса на 50 и 80 коек для инвалидов в психоневрологическом социальном стационаре города Токмок и т.д.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414218
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  