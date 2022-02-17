Чем опасна высокая температура беременной женщины при заражении омикроном?

При беременности повышение температуры тела до 38-39,5 градусов С – недопустимо. Об этом сообщает штаб КР по COVID-19.

В третьем триместре беременности врачи рекомендуют начинать борьбу с высокой температурой, когда она достигла 37,5 – 38 градусов С.

Каким осложнениям может привести высокая температура?

Выкидышем, замершей беременностью Увеличением нагрузки на сердце беременной из-за увеличения вязкости крови. Торможением синтеза белка являющейся строительным материалом клеток самой женщины и ее плода. Негативным влиянием на состояние плаценты, преждевременными родами. Негативным влиянием на развитии центральной нервной системы и умственных способностях еще не родившегося ребенка. Развитием нарушения и других органов у плода.

Опасность при беременности представляет любое повышение температуры, ведь выбор средств для того, чтобы ее сбить, в это период ограничен. Поэтому будущей маме стоит особенно тщательно следить за своим здоровьем, соблюдать меры профилактики (ношение масок, дистанцированием, вакцинацией после 22 недель беременности).