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Чем опасна высокая температура беременной женщины при заражении омикроном?

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- Назгуль Абдыразакова
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При беременности повышение температуры тела до 38-39,5 градусов С – недопустимо. Об этом сообщает штаб КР по COVID-19.

В третьем триместре беременности врачи рекомендуют начинать борьбу с высокой температурой, когда она достигла 37,5 – 38 градусов С.

Каким осложнениям может привести высокая температура?

  1. Выкидышем, замершей беременностью
  2. Увеличением нагрузки на сердце беременной из-за увеличения вязкости крови.
  3. Торможением синтеза белка являющейся строительным материалом клеток самой женщины и ее плода.
  4. Негативным влиянием на состояние плаценты, преждевременными родами.
  5. Негативным влиянием на развитии центральной нервной системы и умственных способностях еще не родившегося ребенка.
  6. Развитием нарушения и других органов у плода.

Опасность при беременности представляет любое повышение температуры, ведь выбор средств для того, чтобы ее сбить, в это период ограничен. Поэтому будущей маме стоит особенно тщательно следить за своим здоровьем, соблюдать меры профилактики (ношение масок, дистанцированием, вакцинацией после 22 недель беременности).


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URL: https://www.vb.kg/414222
Теги:
беременность, COVID-19
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