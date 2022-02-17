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Новозеландские ученые обнаружили редкого детеныша акулы-призрака

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- Айжан Мамбеталиева
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Об этом сообщает Daily Mail. В сообщении говорится, что ученые из Национального института водных и атмосферных исследований нашли детеныша акулы-призрака на глубине около 1,2 километра недалеко от Южного острова. Представители этого вида рыб встречаются довольно редко, а детеныши - еще реже.

Исследователи полагают, что рыба вылупилась недавно, так как ее живот все еще полон яичного желтка, а эмбрионы акул-призраков развиваются в яичных капсулах, отложенных на морском дне, и питаются желтком до вылупления.

По словам ученых, молодые особи акул-призраков отличаются от взрослых, что делает открытие более важным. Детеныши обитают в разных средах, у них другой рацион питания, также они отличаются внешне.


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URL: https://www.vb.kg/414226
Теги:
наука, Новая Зеландия, мировые новости, в мире
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