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Китайские ученые разработали систему распознавания COVID-19 в воздухе

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- Айжан Мамбеталиева
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Новая технология была протестирована на объектах зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, передает издание China Daily. В будущем эта технология, скорее всего, она будет использоваться в больницах, на вокзалах и в аэропортах, отмечает издание.

По словам китайских ученых, несмотря на то, что COVID-19 в основном распространяется воздушно-капельным путем, когда человек кашляет или чихает, вирус также может передаваться посредством аэрозольных частиц, которые задерживаются в воздухе, особенно в закрытых помещениях.

Разработка представляет собой портативный коллектор, предназначенный для всасывания окружающего воздуха и выделения аэрозольных капель, состоящих из мелких частиц, которые могут переносить коронавирус. Затем эти частицы растворяют в жидкости, которую проверяют на наличие вируса при помощи детектора нуклеиновых кислот.

Весь процесс тестирования, от сбора проб воздуха до предоставления результатов местным органам по борьбе с эпидемиями, занимает менее четырех часов.


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URL: https://www.vb.kg/414228
Теги:
Китай, наука, COVID-19, COVID, мировые новости, Олимпийские игры
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