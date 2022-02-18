Александр Гудков рассказал, что женился еще три года назад

Известный российский шоумен и телеведущий Александр Гудков рассказал, что уже три года женат. Признание он сделал во время эфира на "Авторадио", упомянув и свою избранницу.

"Женатик. В июле будет три года. Зовут Саша", - рассказал Гудков.

Бракосочетание состоялось 17 июля 2019 года. О своей личной жизни Александр рассказывал всегда очень мало и не выставлял семейную жизнь напоказ в соцсетях, хотя на фотографиях самого Гудкова можно увидеть обручальное кольцо, которое он носит не скрывая.

В новом интервью Гудков также отметил, что все его друзья и близкие люди знают о его браке.

В апреле 2020 года в интервью Ксении Собчак телеведущий обмолвился, что сделал предложение своей девушке (ее имени он тогда не упомянул) и они собираются пожениться, но, как стало ясно теперь, на тот момент Гудков уже был женат.

"Я сделаю все, чтобы этому человеку было хорошо, и я защищаю как мамочка, как кукушка-наседка, этого человека", - так тогда объяснил Гудков свою скрытность.

После того интервью в сети начали предполагать, что избранницей шоумена может быть стилист Мария Чекалина, фото которой появлялись в инстаграме Гудкова, но похоже, сетевые сыщики заблуждались. Однако кто же является супругой Александра, до сих пор неизвестно - подробностями Гудков не делится и личность любимой не раскрывает.

Источник: spletnik