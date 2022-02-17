Бюст известной актрисы Таттыбубу Турсунбаевой украсит Кыргызский драмтеатр

Бюст известной актрисы Таттыбубу Турсунбаевой, который изготовил скульптор Тамила Маматова, будет установлен в фойе Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, в настоящее время готовятся юридические документы между Министерством культуры и скульптором Тамилой Маматовой. Зрители могут увидеть бюст актрисы после завершения ремонтных работ в драмтеатре.

Ранее министр Азамат Джаманкулов посетил мастерскую Маматовой и стал свидетелем первых слепков изваяния. С инициативой установить бюст в театре выступил председатель Союза театральных деятелей Кыргызстана Жаныш Кулманбетов, его идею поддержал министр.