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Бюст известной актрисы Таттыбубу Турсунбаевой украсит Кыргызский драмтеатр

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- Назгуль Абдыразакова
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Бюст известной актрисы Таттыбубу Турсунбаевой, который изготовил скульптор Тамила Маматова, будет установлен в фойе Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, в настоящее время готовятся юридические документы между Министерством культуры и скульптором Тамилой Маматовой. Зрители могут увидеть бюст актрисы после завершения ремонтных работ в драмтеатре.

Ранее министр Азамат Джаманкулов посетил мастерскую Маматовой и стал свидетелем первых слепков изваяния. С инициативой установить бюст в театре выступил председатель Союза театральных деятелей Кыргызстана Жаныш Кулманбетов, его идею поддержал министр.


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URL: https://www.vb.kg/414241
Теги:
кино, памятник, Министерство культуры и туризма
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