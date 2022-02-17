Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 95.60 - 97.00

В Казахстане хотят проверить активы семьи Назарбаева

231  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Информация о незаконном выводе из Казахстана денежных средств должна проверяться соответствующими органами вне зависимости от имен фигурантов", - заявил председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Марат Ахметжанов. Об этом пишет сегодня EurAsiaDaily со ссылкой на РИА Новости.

На вопрос о проверке активов семьи Назарбаевых, в частности, о контрабандном вывозе денег семьей бывшего президента Казахстана, Ахметжанов ответил, что независимо от того, о ком идет речь, объективная информация о человеке, который контрабандой вывез деньги из страны, будет проверена. Однако конкретно по поводу вывоза денег семьей экс-президента Назарбаева он заметил, что заниматься подобным расследованием полагается Агентству финансового мониторинга, потому что "контролировать движение денежных средств - их прямая обязанность".

"Не только в отношении этих лиц, если есть какие-то объективные данные, это будет проверяться", - пояснил Марат Ахметжанов журналистам.

Глава ведомства напомнил, что с 68 странами у Казахстана "заключены правовые договоры, и там четко указаны основания для возврата" средств, если они нажиты преступным путем.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414246
Теги:
Казахстан, в мире, Нурсултан Назарбаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  