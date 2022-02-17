Таможенники КР пресекли ввоз 30 тонн незаконного минерального удобрения

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни "Баткен" совместно с сотрудниками УГКПБ КР. при проведении мероприятий по пресечению и выявлению фактов незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС, на автодороге Исфана- Баткен-Ош проверена автотранспортное средство марки "Volvo Fill2" с полуприцепом марки "Scbwarzmuller РА". Об этом сообщает пресс-служба Таможенной службы КР.

По ее данным, при досмотре в грузовом отсеке был обнаружен товар - минеральное удобрение (карбамид) производства Республики Узбекистан. Общий вес груза составил 29 400кг. и был без товаросопроводительных документов, подтверждающих легальность ввоза на территорию ЕАЭС.

Согласно заключению центра независимой экспертизы и оценки ОсОО "Эксперт Оценка", среднерыночная стоимость задержанного товара составила 735 000 сомов.

По данному факту собранные материалы дела переданы в прокуратуру Баткенской области для дальнейшего рассмотрения и принятия решения согласно законодательству Кыргызской Республики.