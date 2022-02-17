Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 95.60 - 97.00

Участковыми УВД Ленинского района задержан подозреваемый в избиении мужчины

104  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Участковыми УВД Ленинского района Бишкека был задержан подозреваемый в нанесении телесных повреждений потерпевшему. Об этом сообщает пресс-служба районного управления внутренних дел.

По данным пресс-службы, 5 февраля 2022 года в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин А.С. с просьбой принять меры в отношении малознакомого мужчины, который находясь по улице Интергельпо в Бишкеке, в нетрезвом состоянии применил физическую силу и нанес телесные повреждения заявителю.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района Бишкека и возбуждено уголовное дело по статье 280 (хулиганство) УК Кыргызской Республики и назначены все необходимые экспертизы.

В ходе проведения комплекса следственных и розыскных мероприятий, участковыми милиционерами первого отдела городской милиции УВД Ленинского района был задержан подозреваемый М.У. 1987 года рождения, и доставлен в Следственную службу УВД Ленинского района. В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинским районным судом столицы в отношении подозреваемого избрана мера пересечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 сроком на один месяц.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия в рамках досудебного производства".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414260
Теги:
задержание, избиение, Ленинский район, Бишкек, милиция, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  