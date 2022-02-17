Участковыми УВД Ленинского района задержан подозреваемый в избиении мужчины

Участковыми УВД Ленинского района Бишкека был задержан подозреваемый в нанесении телесных повреждений потерпевшему. Об этом сообщает пресс-служба районного управления внутренних дел.

По данным пресс-службы, 5 февраля 2022 года в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин А.С. с просьбой принять меры в отношении малознакомого мужчины, который находясь по улице Интергельпо в Бишкеке, в нетрезвом состоянии применил физическую силу и нанес телесные повреждения заявителю.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района Бишкека и возбуждено уголовное дело по статье 280 (хулиганство) УК Кыргызской Республики и назначены все необходимые экспертизы.

В ходе проведения комплекса следственных и розыскных мероприятий, участковыми милиционерами первого отдела городской милиции УВД Ленинского района был задержан подозреваемый М.У. 1987 года рождения, и доставлен в Следственную службу УВД Ленинского района. В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинским районным судом столицы в отношении подозреваемого избрана мера пересечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 сроком на один месяц.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия в рамках досудебного производства".