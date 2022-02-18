Постоянный представитель КР при ООН Аида Касымалиева приняла участие в заседании Совета Безопасности ООН по вопросу сотрудничества ООН с ОДКБ. Данное заседание было организовано в рамках председательства России в Совете.

Примечательно, что текущий год является юбилейным для ОДКБ – 30 лет подписанию Договора о коллективной безопасности и 20 лет образованию самой Организации.

В своем выступлении Аида Касымалиева отметила, что ОДКБ стала одной из ключевых международных организаций в сфере безопасности в евразийском пространстве, а Организация за этот период стала влиятельной структурой, завоевавшей авторитет в регионе и на международной арене.

С учетом ситуации в Афганистане, а также произошедших событий в Казахстане кыргызская сторона выразила заинтересованность в укреплении сотрудничества с ООН и ОДКБ в целях поддержания региональной и международной безопасности.

В заседании также приняли участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, которые проинформировали членов Совета Безопасности о проделанной работе и планах по сотрудничеству.