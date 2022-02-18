Кыргызстан и Азербайджан проведут первые межмидовские политконсультации

Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Нуран Ниязалиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в нашей республике Латифом Гандиловым. Об этом сообщает департамент информации МИД.

Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых главами двух государств на двусторонней встрече, которая состоялась 12 ноября 2021 года в Стамбуле на полях 8-го Саммита Организации тюркских государств, а также подвели итоги визита в Бишкек 27-28 января 2022 года экспертной группы по инвестициям Азербайджана.

Нуран Ниязалиев отметил важность проведения в ближайшее время 4-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферам. Первый замминистра предложил также организовать первые межмидовские политические консультации.

Ниязалиев и Гандилов обменялись мнениями по вопросам расширения договорно-правовой базы между Кыргызстаном и Азербайджаном. В завершение встречи стороны выразили твердую готовность к продолжению активного взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической, социально-гуманитарной и иных сферах деятельности.