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В Бишкеке живые деревья используют как бесплатные рекламные столбы

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке деревья используют в качестве бесплатных рекламных столбов. Настоящий пример вандализма можно увидеть на улице Жукеева-Пудовкина. Довольно массивный рекламный щит прикрутили прямо к стволу многолетнего дуба. И это далеко не единичный случай.

А ведь это безобразие - вопреки правилам благоустройства города Бишкека! Запрещается: наклеивание и развешивание каких–либо объявлений, информационных сообщений, на зданиях, заборах, остановках городского пассажирского транспорта, опорах освещения (столбах) и на деревьях.

Но почему-то сотрудники санитарно–экологической инспекции мэрии закрывают на это глаза?


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URL: https://www.vb.kg/414277
Теги:
экология, деревья, деревья в Бишкеке
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