В Бишкеке живые деревья используют как бесплатные рекламные столбы

В Бишкеке деревья используют в качестве бесплатных рекламных столбов. Настоящий пример вандализма можно увидеть на улице Жукеева-Пудовкина. Довольно массивный рекламный щит прикрутили прямо к стволу многолетнего дуба. И это далеко не единичный случай.

А ведь это безобразие - вопреки правилам благоустройства города Бишкека! Запрещается: наклеивание и развешивание каких–либо объявлений, информационных сообщений, на зданиях, заборах, остановках городского пассажирского транспорта, опорах освещения (столбах) и на деревьях.

Но почему-то сотрудники санитарно–экологической инспекции мэрии закрывают на это глаза?