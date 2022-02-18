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18-21 февраля Кыргызстан посетят пакистанские предприниматели

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- Анастасия Карелина
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18-21 февраля состоится визит в Кыргызстан пакистанской бизнес-делегации. Он организован Министерством иностранных дел Кыргызской Республики совместно с Посольством Кыргызстана в Исламской Республике Пакистан в рамках работы по экономической дипломатии. Об этом сообщает Департамент информации МИДа.

Бизнес-делегация состоит из руководителей 13 компаний, представляющих крупный и средний бизнес. Запланированы деловые встречи бизнесменов с руководством Министерства экономики и коммерции Кыргызстана, Министерства энергетики, Агентства по инвестициям и развитию нашей республики. Запланированы также встречи с руководством ТПП КР и ряд "В2В" встреч с потенциальными бизнес-партнерами Кыргызстана.

Для гостей будут организованы поездки в СЭЗ "Бишкек" и СЭЗ "Каракол", на горнолыжные базы, а также другие производственные объекты с высокой инвестиционной привлекательностью.

Цель организации данного визита - привлечение пакистанских инвесторов в приоритетные направления экономики КР, развитие двусторонней торговли, продвижение туристической отрасли и создание совместных предприятий в секторах, представляющих взаимный интерес.


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URL: https://www.vb.kg/414278
Теги:
бизнес, торговля, Пакистан, Кыргызстан, экономика
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