Погода
$ 84.73 - 84.90
€ 95.60 - 97.00

Пять госкомпаний, в том числе "Кыргызалтын", готовят к выходу на IPO

114  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

16 февраля состоялась встреча руководства Кыргызской фондовой биржи с представителями Фонда по управлению государственным имуществом. Главной темой переговоров стал выход государственных компаний на IPO, одной из главных задач которого является развитие рынка капиталов и создание механизма их притока в реальный сектор экономики.

В настоящее время обсуждается выход на IPO пяти госкомпаний: открытые акционерные общества "Кыргызалтын", "Кыргызтелеком" "Международный аэропорт "Манас", "Учкун" и "РСК Банк". Акции вышеуказанных компаний уже прошли процедуру листинга в Кыргызской фондовой бирже, а также в них внедрена практика корпоративного управления.

"Ожидается, что вывод государственных компаний на IPO обеспечит приток денег и улучшит текущее финансовое состояние, что даст им возможность обновлять техническую базу, расширять свой бизнес, не прибегая к заемным средствам. Компании смогут направить капитал от публичного размещения акций на расширение и повышение эффективности своего бизнеса", - сообщают в КФБ.

При этом IPO - это лишь начало пути. По требованиям листинга КФБ компания должна вести прозрачную и публичную деятельность, предоставлять общественности на постоянной основе финансово-экономическую информацию и тем самым поддерживать доверие инвесторов.

В свою очередь в КФБ уверены, что совершенствование корпоративного управления национальных компаний с госдолей в соответствии с наилучшей международной практикой будет повышать интерес как внутренних, так и внешних инвесторов к госкомпаниям и способствует созданию благоприятных условий для инвестирования на фондовом рынке и обеспечит справедливое ценообразование на ценные бумаги.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414280
Теги:
рынок, фондовый рынок, Кыргызская фондовая биржа, Кыргызстан, экономика, Фонд госимущества
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  