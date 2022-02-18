Пять госкомпаний, в том числе "Кыргызалтын", готовят к выходу на IPO

16 февраля состоялась встреча руководства Кыргызской фондовой биржи с представителями Фонда по управлению государственным имуществом. Главной темой переговоров стал выход государственных компаний на IPO, одной из главных задач которого является развитие рынка капиталов и создание механизма их притока в реальный сектор экономики.

В настоящее время обсуждается выход на IPO пяти госкомпаний: открытые акционерные общества "Кыргызалтын", "Кыргызтелеком" "Международный аэропорт "Манас", "Учкун" и "РСК Банк". Акции вышеуказанных компаний уже прошли процедуру листинга в Кыргызской фондовой бирже, а также в них внедрена практика корпоративного управления.

"Ожидается, что вывод государственных компаний на IPO обеспечит приток денег и улучшит текущее финансовое состояние, что даст им возможность обновлять техническую базу, расширять свой бизнес, не прибегая к заемным средствам. Компании смогут направить капитал от публичного размещения акций на расширение и повышение эффективности своего бизнеса", - сообщают в КФБ.

При этом IPO - это лишь начало пути. По требованиям листинга КФБ компания должна вести прозрачную и публичную деятельность, предоставлять общественности на постоянной основе финансово-экономическую информацию и тем самым поддерживать доверие инвесторов.

В свою очередь в КФБ уверены, что совершенствование корпоративного управления национальных компаний с госдолей в соответствии с наилучшей международной практикой будет повышать интерес как внутренних, так и внешних инвесторов к госкомпаниям и способствует созданию благоприятных условий для инвестирования на фондовом рынке и обеспечит справедливое ценообразование на ценные бумаги.