Условия выдачи разрешения на тонирование разработает медведомственая группа

Образована межведомственная рабочая группа по выработке условий выдачи разрешения на тонирование стекол автотранспортных средств и определения его стоимости. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР по вопросам дорожного движения" был инициирован кабмином. Цели стояли следующие:

- легализация тонирования боковых стекол передних дверей автотранспортных средств (создание возможности законным путем получить разрешение на тонирование боковых стекол передних дверей транспортных средств владельцам транспортных средств за плату);

- снижение количества нарушений за управление с тонированными боковыми стеклами передних дверей водителем транспортного средства.

На площадке Министерства экономики и коммерции образована межведомственная рабочая группа. В рамках ее деятельности рассматривается вопрос выдачи разрешения исключительно легковым автотранспортным средствам категории (М-1), за исключением легковых автомобилей, осуществляющих перевозки пассажиров (такси), без ограничения марки и года выпуска автотранспортного средства.

Предлагается также обеспечивать через портал электронных услуг Carcheck возможность отслеживания наличия разрешения на тонировку.

Стоимость разрешения на тонировку будет определена решением кабмина после принятия проекта закона.

Выполнение работ по тонированию может осуществляться после получения разрешения самостоятельно владельцем транспортного средства или субъектами предпринимательства, осуществляющими такую деятельность.

Разрешение выдается сроком на один год. Допускается переоформление разрешения в случае изменения владельца автотранспортного средства. В этом случае срок продлевается на оставшийся срок действия ранее выданного разрешения.

Предлагается выдавать разрешения лишь после уплаты налога на автотранспортное средство и штрафов за правонарушения против порядка управления в сфере обеспечения безопасности движения и эксплуатации, что послужит дополнительной мерой воздействия на должников.

Выдача разрешения не распространяется на специальные автотранспортные средства, требующие наличия ограниченного обзора-тонирования (покрытия) передних боковых стекол автомобиля, указанные в постановлении ПКР от 21 февраля 2011 года.