Талибан заявил, что не позволит Пакистану построить забор по линии Дюранда

Демаркация границы по линии Дюранда является предметом разногласий между Афганистаном и Пакистаном. Талибан во вторник заявил, что не позволяет пакистанскому правительству продолжать строительство заграждений вдоль линии Дюранда.

Исполняющий обязанности министра обороны Талибана Мохаммад Якуб Муджахид заявил, что в настоящее время ведутся консультации между высокопоставленными чиновниками Исламского Эмирата, сообщает Tolo News.

Ранее министр внутренних дел Пакистана Шейх Рашид Ахмед заявил, что ограждение вдоль линии Дюранда завершено более чем на 90 процентов, и пообещал, что оно будет завершено. Однако исполняющий обязанности министра обороны Афганистана в интервью Национальному радио и телевидению Афганистана (RTA) сказал, что до сих пор Пакистану не разрешили завершить строительство ограждения.

"Мы предложили этот вопрос Совету министров, а также руководству страны. В настоящее время ведутся консультации по этому вопросу, и мы будем действовать в соответствии с любыми указаниями, данными нам руководством" - сказал он.

Между тем, население, проживающее вблизи линии Дюранда, не считает ограждение приемлемым. Они призывают талибов предпринять серьезные действия, чтобы не допустить завершения его строительства на границе с Пакистаном, сообщает Tolo News.

Житель одной из самых отдаленных деревень Кунара, расположенной недалеко от линии Дюранда, Мухибулла Гарвал говорит, что ограждение строят в одностороннем порядке, и Пакистану нельзя позволить завершить строительство.

Вместе с тем, по словам жителей, Пакистан не только продолжает возводить забор вдоль линии, но и регулярно обстреливает их деревни из артиллерии, что осложняет жизнь людей, живущих в приграничных деревнях у линии Дюранда, сообщает Tolo News.

"Время от времени пакистанские войска наносят ракетные удары по этим деревням, что создает много проблем для жителей Кунара", - сказал Мухибулла Гарвал, житель района Марвах в Кунаре.

"Это незаконный и недипломатический акт, афганцы никогда не принимали и не примут эту линию", - заявил Ахмад Хан Андар, политический аналитик.

Тем временем, двусторонние отношения между Пакистаном и Талибаном становятся враждебными из-за вопроса о линии Дюранда и трансграничной "террористической деятельности". таких групп, как Техрик-и-Талибан Пакистан (ТТП), против Исламабада.

Талибы не признали линию Дюранда в качестве "официальной" границы между Афганистаном и Пакистаном. После падения Кабула в августе 2021 года часто происходят стычки между талибами и пакистанскими силами безопасности на границе.