Сергей Глазьев: В отношении трудовых мигрантов нет дискриминации в ЕАЭС

"Договорно-правовая база Евразийского экономического союза носит наднациональный характер. И те соглашения, которые мы принимаем, ратифицируются во всех государствах. Соответственно, рынок труда, который сформирован на территории ЕАЭС предполагает равенство прав трудящихся всех государств на рынках труда друг друга. Это означает, что граждане Кыргызстана могут трудиться в России и других странах Евразийского союза на равных с гражданами этих государств. То есть нет дискриминации. И это является главным принципом в формировании единого экономического пространства, - ответил на вопрос vb.kg о намерении российских властей ужесточить законодательство в отношении трудовых мигрантов член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик РАН Сергей Глазьев, недавно побывавший в Бишкеке.

Все, что связано с защитой прав мигрантов, находится в поле зрения Евразийской экономической комиссии. И, конечно, мы будем следить за тем, чтобы наша договорно-правовая база реализовывалась. Конечно, могут быть разного рода барьеры, например санитарные требования, особенно в условиях пандемии. Для этого мы сейчас формируем ряд мер и механизмов в сфере здравоохранения, которые необходимы для обеспечения общего рынка труда. Думаю, что мы выйдем на общие стандарты в этой области, чтобы не подвергать мигрантов разного рода бюрократическим процедурам. Нужно идти к взаимному признанию разрешительных документов", - добавил он.

Как отметил директор центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кубандык Акматбеков, за рубежом сейчас работают 1 миллион 118 тысяч кыргызстанцев. Самое большое число из них находится в Российской Федерации - 1 миллион 63 тысячи человек.

Вопрос об ужесточении законодательства в отношении трудовых мигрантов поднял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он в своем письме президенту Владимиру Путину предложил ужесточить миграционное законодательство. Бастрыкин рассказал в письме о трудовых мигрантах из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и "агрессивных гастарбайтерах", которые, по его мнению, "накалили ситуацию". Кроме того, глава СК РФ сообщил, что граждане России "серьезно обеспокоены" тем, что приезжие занимаются монополизацией сферы бытовых услуг.

Как известно, в Следственном комитете организована системная работа по выявлению и расследованию преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, а также в миграционной сфере. Но это не касается трудовых мигрантов, работающих на территории России в рамках законодательства.