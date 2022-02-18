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Маск сравнил премьера Канады с Гитлером

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Основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск сравнил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с Адольфом Гитлером, пишет Daily Mail.

Отмечается, что миллиардер разместил в своем Twitter-аккаунте фотографию Гитлера с надписью: "Хватит сравнивать меня с Джастином Трюдо. У меня был бюджет".

Предполагается, что Маск выложил данную запись в ответ на то, что правительство Трюдо приказало банкам сократить финансирование протестующих. Таким образом миллиардер хотел поддержать канадских дальнобойщиков.

Сообщение появилось в аккаунте предпринимателя 16 февраля незадолго до полуночи по калифорнийскому времени, позже предприниматель удалил твит без объяснения причин. Твит набрал более 35 тысяч лайков и 9 тысяч ретвитов, при этом он вызвал неоднозначную реакцию пользователей.

Так, министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань назвал публикацию Маска шокирующей.

"Позвольте мне напомнить вам, за что выступают Канада и канадцы. Канадцы ценят стабильность, предсказуемость и уважение к верховенству закона. Мы всегда будем отстаивать эти ценности", - заявил он в Twitter.

Музей Аушвиц-Биркенау, который находится на месте нацистского концлагеря Освенцим, и Американский еврейский комитет осудили Маска за твит.

"Илон Маск поступил крайне неразумно, сославшись на Гитлера, чтобы высказать свою точку зрения в социальных сетях. Он должен немедленно извиниться", - отреагировали в Американском еврейском комитете.

"Это неуважение к памяти всех жертв нацистского режима и причиняет боль многим людям", - сообщило руководство музея в Освенциме.

Сам миллиардер никак не прокомментировал скандал, однако написал в своем аккаунте: "Причины ненавидеть запоминаются лучше, чем причины любить".


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URL: https://www.vb.kg/414289
Теги:
Канада, Илон Маск
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