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Турция безвозмездно передала Кыргызстану военное снаряжение и технику

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- Анастасия Карелина, Наталья Крайнова
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Турция передала Кыргызстану военное снаряжение, оружие и технику в рамках Соглашения о военном финансовом сотрудничестве и Соглашения об оказании безвозмездной материально-технической помощи. Церемония приема-передачи состоялась сегодня.

29 октября 1999 года между правительствами Турецкой Республики и Кыргызской Республики был подписан Договор об оказании безвозмездной военно-технической помощи. А 28 декабря того же года между Генеральным штабом Турецкой Республики и Министерством обороны Кыргызской Республики подписан Протокол по оказанию материально-технической помощи.

Министерство национальной обороны Турции и Министерство внутренних дел Турции начиная с 1999 года в рамках Соглашения об оказании безвозмездной военно-технической помощи и начиная с 2010 года по сегодняшний день в рамках Соглашения о военном финансовом сотрудничестве ежегодно оказывают поддержку вооруженным силам Кыргызстана.

Сегодня от Министерства национальной обороны Турции Кыргызстан получил: комплект противоударной защиты Робокоп, нелетальное оружие и боеприпасы, бронежилет, автобусы и запчасти, а также средства связи и оптические приборы. Министерство внутренних дел Турции передало нашей республике транспорт, снаряжение и запасные части.


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URL: https://www.vb.kg/414292
Теги:
Турция, Кыргызстан, Помощь, военное сотрудничество
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