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В Службе исполнения наказаний чествуют старейших сотрудников

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- Айжан Мамбеталиева
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В главном управлении СИН прошло ежегодное собрание Совета ветеранов, где подвели итоги прошлого года и наметили планы на будущее.

В связи с празднованием 23 Февраля, 33-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана, а также за многолетнюю деятельность в пенитенциарной системе были торжественно награждены многие. В частности, им были вручены ведомственные грамоты, медали "Ардагер","Кадыр" и "Устат".

Приветствуя собравшихся, председатель СИН генерал-майор Аскат Эгембердиев сказал о наиболее важных вехах в деятельности ведомства. Это вопросы социальной опеки и пенсионного обеспечения сотрудников, защиты здоровья от пандемии коронавируса, о темпах цифровизации и судебных процессах в формате онлайн. Также о развитии подсобных хозяйств и самообеспечении овощами, мясом, молоком, об ужесточении требований к кандидатам при конкурсных отборах новых сотрудников и укреплении дисциплины. Он также отметил вопросы о повышении ответственности, передислокации ряда спецучреждений и строительстве новых объектов в различных регионах Кыргызстана; о результатах VI заседания Совета руководителей пенитенциарных служб государств-членов СНГ в Чолпон-Ате и официальных встреч делегации СИН в Москве с руководством ФСИН РФ, где между ведомствами была подписана Рабочая программа сотрудничества на 2022 - 2023 годы.

В свою очередь глава Совета ветеранов СИН полковник Алибай Нишанбаев рассказал о текущей деятельности этого объединения, целой серии мероприятий, состоявшихся в 2021 году и перспективных направлениях работы на текущий год, о благотворительных целях фонда "Ынтымак Береке" при ветеранской организации, выслушал просьбы и пожелания членов актива.


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URL: https://www.vb.kg/414298
Теги:
ветераны, награда, Кыргызстан, ГСИН
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