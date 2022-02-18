Президент Казахстана предложил провести языковую реформу

В Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что республике нужна языковая реформа и тщательная экспертиза, передает Tengrinews.kz.

"Что касается нашего языка, мы его сохраним. Иначе и быть не может, ведь в самые сложные моменты истории язык сохранился благодаря нашим мудрым предкам, благодаря нашему народу. Вместе с тем нам нужно провести языковую реформу. И здесь дело не в скорейшем переходе на латинскую графику. К этому вопросу следует подойти со всей серьезностью. Необходима тщательная экспертиза. Нельзя спешить в таких вопросах, как языковая политика, ведь это очень чувствительная тема", - сказал президент в интервью телеканалу Qazaqstan.

Токаев выразил уверенность, что будущее Казахстана будет светлым.

"Наш народ многое пережил, прошел через серьезные испытания, преодолел все трудности. Во время трагических событий народ проявил свое единство. Эту ценность мы должны передать следующим поколениям. У нас только одна Родина. Другой нет и не будет. Независимость страны превыше всего. Это аксиома, истина. Беречь ее как зеницу ока – наш общий долг.

Что такое суверенная страна? Это единый народ, вовлеченный в мировые процессы. Это страна, которая доказала свою самостоятельность не словами, не лозунгами, а реальными делами. Ни у кого не должно возникать сомнений по поводу того, сохраним ли мы суверенитет. Напротив, каждый из нас должен задаваться вопросом "Как мы будем укреплять нашу независимость?" - добавил глава государства.