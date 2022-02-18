Доход Соцфонда в 2021 году составил более 62 миллионов сомов

В Бишкеке прошло расширенное заседание правления Социального фонда Кыргызской Республики, на котором подвели итоги деятельности за 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда.

На заседании были озвучены следующие цифры. По предварительным итогам общий доход Социального фонда за 2021 год составил 62 571,0 миллиона сомов, что на 100,5 процента больше уточненного бюджета. По сравнению с исполнением бюджета за 2020 год эта цифра больше на 6 514,9 миллиона сомов или на 111,6 процента.

Страховые взносы поступили в Соцфонд на сумму 38 378,6 миллиона сомов. По сравнению с 2020 годом рост сбора страховых взносов составил 5 201,2 миллиона сомов или 115,7 процента.

Обязательные ассигнования из республиканского бюджета на пенсионные выплаты военнослужащим, выплаты льготных пенсий и надбавок к пенсиям, компенсационные выплаты за электрическую энергию поступили в сумме 23 827,3 миллиона сомов.

Социальным фондом от пени и штрафов, процентов на ежедневные остатки на счетах Социального фонда, дивидендов и от других источников в 2021 году был получен доход в сумме 365 миллионов сомов.

А вот общие расходы Социального фонда по предварительным данным в 2021 году составили 60 807,9 миллиона сомов, что на 4 171,9 миллиона сомов больше по сравнению с 2020 годом.

За 2021 год вся потребная сумма на выплату пенсий в объеме 50 819,4 миллиона сомов профинансирована в полном объеме. По состоянию на 1 января 2022 года задолженности по выплате пенсий нет. По сравнению с 2020 годом потребность на выплату пенсий возросла на 2 960,4 миллиона сомов.

На 1 января 2022 года численность получателей пенсий по республике составляет 714,6 тысячи человек. Из них получающие через филиалы ГП "Кыргызпочтасы" составляют 222,9 тысячи человек или 31 процент от общего количества. Через коммерческие банки 491,7 тысячи человек или 69 процентов. По сравнению с 2020 годом численность пенсионеров увеличилась на 26,4 тысячи человек.

Фонд обязательного медицинского страхования в 2021 году профинансирован в сумме 2 742,1 миллиона сомов, Фонд оздоровления трудящихся в сумме 212,1 миллиона сомов.

По предварительным итогам 2021 года бюджет Социального фонда исполнен с профицитом в сумме 1 763,1 миллиона сомов.