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Стоимость автомобильного топлива на заправках Душанбе снизилась на 12 %

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- Айжан Мамбеталиева
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Стоимость автомобильного топлива на заправках Душанбе снизилась в среднем на 12 процентов после пикового роста до ноября минувшего года. Об этом сообщает издание ASIA-Plus.

Розничные цены на бензин "народной марки" (АИ-92) со второй декады ноября прошлого года до настоящего момента снизились на 11,5 процентов, дизельное топливо – на 11,3 процента, сжижений газ – на 13,3 процента.

В настоящее время один литр бензина на столичных заправках стоит 10 сомони (75,16 сомов), дизтоплива – 10,20 сомони (76,67 сомов), сжиженного газа – 6,50 сомони (48,86 сомов).

В начале второй декады ноября прошлого года, цены достигли своего пика после беспрецедентного роста с начала года, стоимость одного литра бензина на АЗС Душанбе составляла 11,30 сомони (84,94 сомов), дизтоплива – 11,50 сомони (86,44 сомов), сжиженного газа – 7,50 сомони (56,37 сомов).

В Антимонопольной службе еще за полмесяца до постепенного снижения цен на автозаправках предрекали, что со второй половины ноября начнется обратный процесс. Тогда прогнозы в службе журналистам объяснили тем, что цены на ГСМ в зимний период, обычно, замораживаются или даже снижаются из-за сокращения спроса, а поднимаются они, как правило, весной и осенью, когда растет спрос во время активизации сельскохозяйственных работ.

Нефтепродукты дорожали с началом прошлого года, а с марта данный процесс заметно ускорился до конца апреля, но в мае ситуация на рынке стабилизировалась, и цены даже несколько снизились. Новый виток роста цен на ГСМ начался с начала лета и продолжился до середины ноября, а после – наступил обратный процесс.

Кроме того, трейдеры отмечали, что цены могут измениться в зависимости от ситуации с нефтепродуктами на внутреннем рынке республики (дефицит/профицит).

Таджикистан импортировал в 2021 году около 620 тысяч тонн нефтепродуктов, что на 60 процентов больше, чем в 2020 году. Около 87 процентов нефтепродуктов поступили в республику из России, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и других стран.

Средняя стоимость одной тонны топлива в минувшем году для поставщиков составила 667 долларов, а это то на 200 долларов больше по сравнению с 2020 годом.


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URL: https://www.vb.kg/414301
Теги:
Таджикистан, цены, бензин, новости мира
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