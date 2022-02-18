Пояснение ЗАО "Альфа Телеком" по пресс-релизу Генеральной прокуратуры КР

В связи с публикацией пресс-релиза на сайте Генеральной прокураторы КР по факту незаконного изготовления акцизных марок для алкогольной продукции, ЗАО "Альфа Телеком" сообщает, что до настоящего времени запросов из правоохранительных органов в адрес компании не поступало, и отмечает следующее:

В соответствии с Налоговым кодексом КР, по итогам конкурсного отбора, распоряжением Правительства КР №284 – р от 20 августа 2020 года ЗАО "Альфа Телеком" определено Оператором (администратором) национальной системы маркировки и прослеживаемости маркированных товаров в КР.

ЗАО "Альфа Телеком" осуществляет выдачу кодов маркировки субъектам предпринимательства в цифровом формате посредством информационной системы маркировки полностью в автоматизированном режиме, без контакта с сотрудниками ЗАО "Альфа Телеком".

При этом распечатка кодов маркировки на бумажный носитель и нанесение на товар осуществляется субъектами предпринимательства самостоятельно. После выдачи кодов маркировки в цифровом формате ответственность за их дальнейшее использование лежит на субъектах предпринимательства.

Важно отметить, что одной из основных целей внедрения механизма маркировки товаров средствами цифровой идентификации является борьба с контрафактными товарами и защита потребителей от поддельной продукции в странах ЕАЭС.

Для обеспечения выявления нелегальной продукции специально разработано мобильное приложение "Текшер", которое позволяет любому гражданину проверить товар с помощью мобильного телефона и при выявлении нарушения направить жалобу в Налоговую службу КР. Приложение "Текшер" доступно для бесплатного скачивания на мобильные устройства.

ЗАО "Альфа Телеком", являясь Оператором маркировки в КР, готово оказывать всестороннее содействие в выявлении нелегальной продукции и призывает граждан страны к активному использованию приложения "Текшер" для регистрации подобных нарушений.