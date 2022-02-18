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Вылечившиеся от COVID-19 на 40% больше подвержены риску развития депрессии

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- Айжан Мамбеталиева
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Выжившие после COVID-19 на 40 процентов больше остальных подвержены риску развития депрессии. Также увеличивается вероятность появления бессонницы и проблем с наркотиками. Об этом пишет издание Science.

Ученые из Университета Сент-Луиса опросили 150 тысяч человек, перенесших COVID-19. В основном это были мужчины в возрасте около 60 лет. Их ответы сравнили с данными более 5 миллионов человек, полученными еще до пандемии.

Примерно год спустя после выздоровления у первой группы по сравнению со второй на 40 процентов повышается риск развития любого из 14 нервно-психических расстройств: депрессии, суицидальных настроений, тревожности, нарушения сна, снижения нейрокогнитивных функций и расстройства, связанного с употреблением опиоидов, и других.

Возможно это связано с повреждением кровеносных сосудов и нейронов в головном мозге, а также с социально-экономическими факторами: например, потерей места работы и потерей возможности встречаться с родными из-за изоляции на карантин.


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URL: https://www.vb.kg/414309
Теги:
наука, COVID-19, COVID, мировые новости
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