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Елизавета II выпустит парфюм для собак

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- Айжан Мамбеталиева
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Королева Великобритании Елизавета II занялась выпуском парфюма для собак с насыщенным ароматом прогулок по побережью, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

В созданном парфюме для питомцев можно почувствовать ноты цитруса, мускуса и бергамота. Парфюм предлагается распылять на свежевымытого четвероногого друга.

На флаконе изображен герб Сандрингемского королевского поместья, резиденции королевы в Норфолке. Стоимость одного флакона составляет 9,99 фунта стерлингов. Его можно приобрести в местном сувенирном магазине.


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URL: https://www.vb.kg/414312
Теги:
Великобритания, собаки, новости мира
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