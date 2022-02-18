Елизавета II выпустит парфюм для собак

Королева Великобритании Елизавета II занялась выпуском парфюма для собак с насыщенным ароматом прогулок по побережью, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

В созданном парфюме для питомцев можно почувствовать ноты цитруса, мускуса и бергамота. Парфюм предлагается распылять на свежевымытого четвероногого друга.

На флаконе изображен герб Сандрингемского королевского поместья, резиденции королевы в Норфолке. Стоимость одного флакона составляет 9,99 фунта стерлингов. Его можно приобрести в местном сувенирном магазине.