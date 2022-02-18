На заводе Дастан произошел пожар

В Бишкеке сегодня, 17 февраля, на территории завода "Дастан" произошел пожар, сообщает МЧС.

Сообщается, что пожар возник в столярной мастерской на территории завода. В результате пожара сгорела шиферная кровля по деревянной обрешетке столярной мастерской площадью 80 м2, потолок, гардеробная, санузел, один станок, три окна, две двери, два шкафа.

Для тушения пожара привлечены два пожарных расчета МЧС КР, в 06:46 огонь локализован в 07:49 полностью потушен.

Причина возникновения пожара выясняется.

Жертв и пострадавших нет.