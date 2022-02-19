При экспорте товаров в страны ЕАЭС теперь нужна электронная счет-фактура

Глава Государственной налоговой службы призвал бизнес экспортировать товары в страны ЕАЭС с наличием распечатанной электронной счет-фактуры с QR-кодом. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Подписанные 16 февраля в Алматы по итогам 1-го заседания рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан документы облегчат взаимную торговлю и создадут благоприятные условия для участников внешнеэкономической деятельности стран-членов ЕАЭС. Об этом заявил председатель ГНС Кыргызстана Алтынбек Абдувапов.

По его словам, подписанные документы являются большим достижением и открывают возможности для сокращения теневого потока грузов и контрабанды. Согласно одному из них, кыргызстанские грузоперевозчики при экспорте товаров на территорию Казахстана и других стран-членов ЕАЭС должны будут иметь в наличии распечатанную электронную счет-фактуру с QR-кодом на перевозимый товар. Наличие ЭСФ с QR-кодом позволит автотранспортным средствам избежать контрольно-досмотровые процедуры на территорию Казахстана.

"Наличие электронной счет-фактуры облегчит проезд нашим грузоперевозчикам. Они уже не будут подвергаться досмотру и часами стоять на границе. Кроме того, ни один контрабандный груз не пройдет ни на территорию Кыргызстана, ни в сторону Казахстана. А сокращение контрабандного ввоза товаров положительным образом скажется на поступлении налогов. Мы ожидаем их увеличение в разы", - пояснил Алтынбек Абдувалов.