Около 500 тысяч обходов было совершено в 2021 году, чтобы помочь детям

Для выявления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и предотвращения жестокого обращения с детьми, в 2021 году было проведено 476 681 подворовое обследование.

По данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции, по итогам работы были выявлены:

- 79 805 детей, чьи родители работают за пределами страны. С их родственниками проведены разъяснительные беседы об ответственности за обеспечение прав детей;

- 5412 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из них из ТЖС выведено 3 893 ребенка или более 70 процентов. По остальным работа продолжается;

- 1084 ребенка без документов. Из них порядка 40 процентов уже обеспечены документами. По остальным ведется работа;

- 1031 семья, находящая в трудной жизненной ситуации. Работа продолжается по 263 семьям;

- 417 детей, подвергшихся жестокому обращению и насилию. Среди них физическому насилию подвергались - 222, сексуальному - 118, психологическому - 77. Детям-жертвам насилия оказывается психологическая, социальная и правовая помощь.

864 ребенка были переданы под предварительную опеку.

Таким образом, за 2021 год Министерство труда, социального обеспечения и миграции охватило различными услугами свыше 87 тысяч семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.