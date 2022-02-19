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Более 229 тысяч семей получили в январе продуктовую помощь от государства

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- Анастасия Карелина
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В январе 2022 года более 229 тысяч нуждающихся кыргызстанских семей с детьми получили продуктовую помощь (муку) от государства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Помощь семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывается на постоянной основе. Так, по данным на январь 2022 года, число получателей пособия "уй-булого комок" составило 364 тысячи детей.

Кроме того, решены были проблемы, которые не решались в течение многих лет. Указом президента повышены размеры ряда выплат. Размер социальных пособий увеличился от 100 до 200 процентов (их получают дети-сироты и дети с инвалидностью). Для этого из бюджета было выделено свыше 7 миллиардов сомов. Такой поддержкой охвачено 99,1 тысячи человек.

В интернатных учреждениях, где проживают дети с инвалидностью, на 100 процентов повышены нормы на питание.

Всего Министерством были оказаны услуги 1 миллиону 331 тысяче 800 гражданам. Это - более 19 процентов населения нашей республики.

С учетом вопросов оплаты и охраны труда, регулирования трудовых отношений работающих людей, которые имеют непосредственное отношение к обеспечению права детей на достойную жизнь, Министерство охватывает в своей работе свыше 2,4 миллиона человек.


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URL: https://www.vb.kg/414321
Теги:
дети, Помощь, продукты, выплаты, Министерство труда
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