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Повторные выборы в ЖК: Женщины-кандидаты лидируют по итогам опроса

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Бишкеке 27 февраля этого года пройдут перевыборы по двум избирательным округам, которые обещают быть довольно-таки интересными. Шутка ли, за два депутатских кресла поборются 52 кандидата.

Напомним, на прошедших выборах в парламент в Свердловском и Первомайском избирательных округах победил кандидат "против всех".

На этот раз по ряду признаков уже можно предположить, кто из нынешних претендентов на депутатское кресло лидирует, а кто остался далеко позади. Редакция издания "Вечерний Бишкек" помимо онлайн-голосований провела свой телефонный опрос, в котором приняли участие порядка 3 000 человек Свердловского и Первомайского районов. В течение недели сотрудники нашей редакции проводили опрос среди жителей данных районов.

Из 3 000 опрошенных 39,2% составляли мужчины, 60,8% - женщины. Помимо этого, 68% опрошенных граждан являются трудоустроенными гражданами, 12% - обучаются в высших учебных заведениях, 11% - не имеют постоянной работы, 9% - пенсионеры.

Таким образом, согласно данному исследованию в Свердловском районе по предварительным итогам лидирует журналист-расследователь Эльнура Алканова. Ее готовы поддержать порядка 23 % респондентов среди опрошенных. После Алкановой набрала больше голосов бывший депутат Ирина Карамушкина (22%). Третье место делят между собой с небольшим отрывом спортсмен Абдурахманжи Муртазалиев и экс-генпрокурор Аида Салянова, за них готовы отдать 10 % голосов и за последнюю 9.9 %.

Порядка 9 % ответили "затрудняюсь ответить". При этом, против всех готовы выступить 7 %, вместе с тем, 19,1 % сообщили, что вообще не пойдут на выборы.

Эльнура Алканова – 23 %

Ирина Карамушкина – 22 %

Не пойдут на выборы - 19,1%

Абдурахманжи Муртазалиев – 10 %

Аида Салянова – 9,9 %

Воздержались – 9 %.

Против всех – 7 %

В Первомайском же районе по предварительным итогам заметно лидирует экс-вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева, набравшая 26 % голосов среди опрошенных. Следом идет военный правозащитник Анвар Сартаев (18 . Третье место занял экс-депутат Рыскелди Момбеков, за него готовы отдать голоса 13 %. Нурбека Тотонова готовы поддержать 7 % респондентов.

При этом, также нашлись желающие выступить "против всех", их набралось 15,5 %. Не пойдут совсем на выборы - 15,2 %. Воздержались от ответа 5,3 % опрошенных.

Эльвира Сурабалдиева – 26 %

Анвар Сартаев – 18 %

Рыскелди Момбеков – 13 %

Нурбек Тотонов – 7 %

Против всех – 15,5 %

Не пойдут на выборы – 15,2 %

Воздержались – 5,3 %


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URL: https://www.vb.kg/414322
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Эльнура Алканова, Эльвира Сурабалдиева
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