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Более 35 % обучавшихся ВУЗах КР составили иностранные студенты

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- Назгуль Абдыразакова
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На начало 2021/2022 учебного года в высших профессиональных учебных заведениях республики обучалось около 83 тысяч иностранных студентов, или более 35 процентов в общем числе обучавшихся. Об этом сообщает Нацстатком.

По ее данным, преобладающую часть – более 59 тысяч человек, или 71% - составили студенты из стран СНГ, число которых за истекшие пять лет увеличилось в 7,7 раза. При этом, значительный рост численности пришелся на студентов из Узбекистана, доля которых в общем числе обучавшихся увеличилась с 11% до 90%. Одновременно, отмечалось снижение числа студентов из Казахстана, доля которых по сравнению с началом 2017/2018 учебного года, напротив, снизилась с 43% до 3%.


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URL: https://www.vb.kg/414326
Теги:
вуз, СНГ, студенты, Кыргызстан
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