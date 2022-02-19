Более 35 % обучавшихся ВУЗах КР составили иностранные студенты

На начало 2021/2022 учебного года в высших профессиональных учебных заведениях республики обучалось около 83 тысяч иностранных студентов, или более 35 процентов в общем числе обучавшихся. Об этом сообщает Нацстатком.

По ее данным, преобладающую часть – более 59 тысяч человек, или 71% - составили студенты из стран СНГ, число которых за истекшие пять лет увеличилось в 7,7 раза. При этом, значительный рост численности пришелся на студентов из Узбекистана, доля которых в общем числе обучавшихся увеличилась с 11% до 90%. Одновременно, отмечалось снижение числа студентов из Казахстана, доля которых по сравнению с началом 2017/2018 учебного года, напротив, снизилась с 43% до 3%.