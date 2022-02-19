За последние годы в КР, количество больных сахарным диабетом возросло в 3.4

На днях в Бишкеке при технической поддержке ВОЗ прошел круглый стол, посвященный проблемам низкой выявляемости сахарного диабета на территории Кыргызстана с участием представителей министерства здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и работников организаций здравоохранения КР. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, целью круглого стола является создание единой площадки для обсуждения и выявления путей решения проблем ранней диагностики сахарного диабета на уровне первичной медико-санитарной помощи в КР.

Сахарный диабет (СД) объявлен болезнью 21 века, и по прогнозам Всемирной организации здравоохранения к 2030 году он станет седьмой по значимости причиной смерти. На сегодняшний день около 350 млн людей во всем мире страдают этим хроническим заболеванием. У 90% пациентов диагностирован сахарный диабет 2-го типа, характеризующийся сочетанием резистентности (невосприимчивости) к инсулину, связанной с лишним весом, и ухудшением способности бета-клеток поджелудочной железы вырабатывать инсулин в достаточном количестве. В результате недостатка инсулина уровень сахара в крови повышается, а это токсично для многих систем организма.

По представленным данным заведующей курсами эндокринологии Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации ( КГМИПиПК) Розы Султаналиевой, за последние годы в Кыргызстане, как и во всем мире, количество больных сахарным диабетом возросло в 3.4 раза, из которых 96% пациенты сахарным диабетом 2-го типа. "На сегодняшний день СД бросил вызов здравоохранению всех стран мира. Количество больных сахарным диабетом катастрофически увеличивается и несет большое бремя, т.к. поражает все органы системы. В мире каждые 5 секунд от осложнения сахарного диабета умирает 1 человек. СД считается чрезвычайно дорогой болезнью, в КР 20-25% госбюджета уходит на лечение этого заболевания. Профилактика заболевания гораздо дешевле. Поэтому ведите здоровый образ жизни, следите за своим питанием и весом", - сказала Роза Султаналиева.