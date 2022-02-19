Посол Омуралиев обсудил с депутатами Турции планы на год

В здании посольства состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Турецкой Республике Кубанычбека Омуралиева с депутатами Великого национального собрания Турции – членами турецкой делегации в Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) во главе с председателем комиссии по правовым вопросам и международным отношениям ТюркПа Эрол Кая.

Стороны отметили важное значение межпарламентского сотрудничества, в частности в рамках ТюркПа. В целях дальнейшего развития сотрудничества и укрепления рабочих контактов, стороны обсудили планируемое в текущем году проведение в Кыргызстане Совета Ассамблеи и 11-го пленарного заседания ТюркПА.