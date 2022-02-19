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Посол Омуралиев обсудил с депутатами Турции планы на год

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- Светлана Лаптева
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В здании посольства состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Турецкой Республике Кубанычбека Омуралиева с депутатами Великого национального собрания Турции – членами турецкой делегации в Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) во главе с председателем комиссии по правовым вопросам и международным отношениям ТюркПа Эрол Кая.

Стороны отметили важное значение межпарламентского сотрудничества, в частности в рамках ТюркПа. В целях дальнейшего развития сотрудничества и укрепления рабочих контактов, стороны обсудили планируемое в текущем году проведение в Кыргызстане Совета Ассамблеи и 11-го пленарного заседания ТюркПА.


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URL: https://www.vb.kg/414333
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