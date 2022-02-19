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МИД КР просит граждан соблюдать требования миграционного законодательства

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- Назгуль Абдыразакова
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В связи с распространением в социальных сетях видеоролика, в котором неизвестный гражданин, якобы находящийся в помещении временного содержания отдела МВД России по району Кунцево города Москвы, на кыргызском языке заявляет о незаконных задержаниях иностранных граждан в указанном отделении полиции. По этому поводу министерство сообщает следующее.

18 февраля осуществлен выезд сотрудников Посольства Кыргызской Республики в Отдел МВД России по району Кунцево г.Москвы. По информации представителя ОМВД Кунцево, на момент посещения в отделении полиции находились четверо граждан, доставленных в этот же день. Было сообщено, что ранее доставленные в отделение полиции граждане КР, после проведения проверочных мероприятий привлечены к административной ответственности, ряд граждан освобождены. В связи с отсутствием сведений о персональных данных граждан на видео, а также отсутствием изображения лиц на кадрах, не удалось установить их личности.

По информации Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации, в настоящее время в Москве регулярно проводятся рейдовые мероприятия для проверки законности пребывания иностранных граждан.

Министерство призывает граждан Кыргызской Республики, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации, соблюдать требования миграционного законодательства. В случае нарушения их прав и интересов обращаться в дипломатическое представительство и консульские учреждения Кыргызстана на территории России.


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URL: https://www.vb.kg/414340
Теги:
Россия, трудовая миграция, Кыргызстан
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