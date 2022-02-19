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Руководство ММЦ "Сахарово" в Москве прокомментировало очередь мигрантов

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- Назгуль Абдыразакова
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МИД КР сообщает, что 18 февраля 2022 года состоялся выезд консула посольства КР в РФ Алмаза Букалаева в многофункциональный миграционный центр "Сахарово" (ММЦ) для ознакомления с процедурой прохождения медицинского освидетельствования, дактилоскопической регистрации и фотографирования граждан Кыргызстана.

Проведена встреча с генеральным директором ММЦ Сергеем Балдиным, в ходе которой выражена обеспокоенность посольства в связи с поступающими жалобами граждан Кыргызстана на большие очереди.

Консул ознакомился с деятельностью ММЦ, совместно с гендиректором полностью прошел этапы прохождения необходимых для граждан Кыргызстана процедур.

В течение рабочего дня с 08.00 до 20.00 в ММЦ получают услуги (регистрация, патенты, разрешения на работу, гражданство, оплата штрафов, получение готовых документов и др.) в среднем 4-5 тыс. иностранных граждан.

В день в ММЦ обращаются в целом всего до 500 граждан КР (медосвидетельствование, дактилоскопическая регистрация и фотографирование).

Распространяемая в социальных сетях фотография действительно сделана на фоне ММЦ при прохождении пункта пропуска на территорию в пиковые часы посещения заявителями.

По информации ММЦ, по разным причинам данная ситуация порой складывается в связи с одновременным скоплением огромного количества посетителей.

При этом внутри ММЦ действует понятный и четкий алгоритм прохождения процедур. В среднем время получения всех необходимых услуг занимает 3 часа, в пиковые часы до 5-6 часов.

Необходимо обратить внимание на следующее моменты, связанные с прохождением медицинского освидетельствования, дактилоскопической регистрации и фотографирования.

1. На официальном сайте ММЦ полностью разъяснен порядок получения в ММЦ необходимых услуг, в том числе на кыргызском языке. Также работает круглосуточная Единая справочная служба города Москвы по телефону +7 (495) 777-77-77.

2. Посольство рекомендует посещать ММЦ с 13.30 часов. После обеда очереди значительно сокращаются. При этом необходимо принять во внимание, что в среднем время получения всех необходимых услуг занимает порядка 3 часов.

3. Граждане КР, которые прибыли в Москву и Московскую область с целью трудоустройства, медицинское освидетельствование должны проходить только в ММЦ.

4. Граждане КР, в том числе с несовершеннолетними детьми старше 6 лет, прибывшие по иным целям (учеба, частный визит, деловая и др.), на срок более 30 дней, могут пройти медосвидетельствование в 13 медицинских учреждениях города Москвы (список и адреса медучреждений размещены на сайте ММЦ).

5. Согласно разъяснениям Министерства здравоохранения РФ, нет необходимости прохождения медицинского освидетельствования 1 раз в 3 месяца.

6. Дактилоскопическая регистрация и фотографирование проводится только один раз. При повторном въезде на территорию России также нет необходимости повторного прохождения этих процедур.

7. Граждане КР, которые прибыли в Россию до 29 декабря 2021 г., полностью освобождаются от обязанности прохождения медосвидетельствования. При этом желающие могут пройти дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.

В случае принуждения граждан КР, прибывших в РФ до 29 декабря 2021г., сотрудниками территориальных органов МВД России проходить медосвидетельствование необходимо обращаться с жалобой в Главное управление по вопросам миграции МВД России, органы прокуратуры России или Посольство КР в РФ.


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URL: https://www.vb.kg/414341
Теги:
консульство, посольство, трудовая миграция, Москва, Кыргызстан
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