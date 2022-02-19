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Преподаватель ЖаГУ обвиняет ректора в коррупции

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- Назгуль Абдыразакова
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Преподаватель кафедры Акушерства и педиатрии медицинского факультета Жалал-Абадского государственного университета Сейдалиев Аскар Джумабаевич обратился к президенту страны Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с жалобой на ректора ВУЗа Усенова Кенешбека, которого он обвинил в коррупции.

Ниже приводим текст обращения, (орфография и пунктуация автора сохранены):

"Открытое обращение Президенту Кыргызской республики Жапаров Садыр Нургожоевичу, председателю ГКНБ Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичу, генеральному прокурору КР Зулушев Курманкул Токторалыевичу, АКДС КР, представителям СМИ от преподавателя кафедры Акушерства и педиатрии медицинского факультета Жалал-Абадского государственного университета Сейдалиева Аскара Джумабаевича.

О многолетней коррупции и воровстве действующего ректора Жалал-Абадского госуниверситета (ЖАГУ) Усенова Кенешбека Жумабековича.

Ректор ЖАГУ Усенов К.Ж. прикрывается именем председателя ГКНБ Ташиева Камчыбека Кыдыршаевича и никого не боится.

На медицинском факультете ЖАГУ на данный момент учатся 4500 тысяч иностранных студентов с дальнего зарубежья, в т.ч. Индии и Пакистана. Оплата за 1 год обучения с каждого студента $5300 долл США, (из них $3200 контракт за обучение+ дополнительные услуги). Ректор заинтересован только в количестве иностранных студентов, но не в качестве их обучения, так как с каждого иностранного студента берет шапку(взятку) $1000 долл сша от руководителя посреднической, агентской фирмы Мухаммада Шоиб Шахида, который также числится преподавателем медицинского факультета, но ни 1 дня там не преподавал.

В ЖАГУ на медицинском факультете имеется 8 кафедр, список прилагается.

Всего общий в штате числится 92 преподавателя, из них штатные иностранные преподаватели числятся 21 человек. Но половина штатных иностранных преподавателей отсутствует в Кыргызстане, они находятся за рубежом. Но им начисляют зарплату, кто ее получает, если их фактически нету.

Список всех официальных иностранных преподавателей прилагается.

У ректора Усенова Кенешбека, проректора по учебной части ЖАГУ Алибаева Атабек Пахырович, сотрудников учебного отдела Темирова Аида Акжолбаевна, Сакбаева Зульфия Исраиловна- начальник УО, Ирисова Гулбайра Махамаджоновна, все они числятся штатными преподавателями. Ректор числится на кафедре автоматизированных систем управления, проректор- каф электроэнергетики и механики. Сотрудники учебного отдела на кафедрах анатомии и физиологии, фармации. Декан медицинского факультета Нурдинов Шамшидин Шарабидинович числится на двух кафедрах штатным преподавателем- каф. анатомии и физиологии и каф. биологии. Все они пользуясь своим служебным положением и близостью к телу ректора, не ведут занятия, лекции и практические. Они не врачи, у них нет диплома о высшем медицинском образовании, как они могут преподавать на кафедре анатомии и физиологии, фармации, не имея соответствующего образования и знания английского языка.

Ректор Усенов Кенешбек создал в университете ЖАГУ обширные коррупционные схемы, обогащается за счет простых преподавателей и иностранных студентов. У нас вплоть до санитарки уборщицы и сторожа нанимает на работу лично ректор. Как он нанял на работу в штат отсутствующих иностранных преподавателей с учеными степенями, если они находятся за рубежом. Медицина в ЖАГУ давно превратилась в бизнес и заочную форму обучения. Некоторые иностранные преподаватели Мухаммад Шоиб Шахид (взял гражданство Кыргызстана недавно) и Бхандари Кишан не преподают вообще, хотя числятся штатными преподавателями в течение нескольких лет, текущем учебном году тоже. Бхандари Кишан целый день занят сбором денег за контракт иностранных студентов. Офис посреднической агентской фирмы находится в учебном корпусе ЖАГУ, хотя не хватает аудиторий для обучения.

Ректор набрал команду неквалифицированных сотрудников подхалимов в учебный отдел и с их помощью устраняет неугодных преподавателей, говорящих правду. У нас на мед факультете для иностранцев 92 штатных преподавателя, но отсутствуют и не преподают многие из них, особенно с учеными степенями, в т.ч. на кафедре Акушерства и Педиатрии (АиП), пропедевтики внутренних болезней и семейной медицины, анатомии и физиологии. Многие не знают русского языка, английский не знают вообще. Представьте, как теперь проходит обучение. Все доказательства, списки иностранных преподавателей, учебные нагрузки, расписания имеются.

Я до этого писал и обращался в Антикоррупционный Деловой Совет КР за грубейшие нарушения на кафедре Акушерства и Педиатрии, теперь ректорат и учебный отдел пытается уволить меня за то, что я веду занятия в больнице и учебном корпусе АТФ мед факультета, в котором есть оснащенные кабинеты. Так как кабинеты на кафедре АиП холодные и не отапливаются зимой. Они хотят, чтобы я вел занятия только в этом пустом холодном кабинете на каф АиП.

Мухаммад Шоиб Шахид является руководителем посреднической агентской фирмы, которая поставляет студентов из Индии. Он также привозит нелегальных иностранных преподавателей, которые не числятся в университете, но преподают на медицинском факультете. Зарплату им платит фирма посредник.

Мухаммад Шоиб часто ездит в Бишкек в Министерство образования. Только чтобы зайти и поздороваться к Министру образования платит ему миллионы сомов в конверте.

Призываю:

-Уволить ректора ЖАГУ со всех занимаемых должностей с привлечением к Уголовной ответственности за коррупцию в особо крупном размере, развал работы университета, низкой квалификации, несоответствие должности.

-Очистить административно-управленческий персонал ЖАГУ, т.ч. уволить сотрудников Учебного отдела за многократные, грубейшие нарушения в работе, пособничестве коррупции.

-Впредь назначать ректора, а не выбирать большинством голосов штатных преподавателей, так как действующий ректор запугивает одних и подкупает других преподавателей"


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URL: https://www.vb.kg/414342
Теги:
вуз, Джалал-Абадская область, президент
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