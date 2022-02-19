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13-летняя жительница Таласа забеременела от отчима

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- Назгуль Абдыразакова
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Стало известно, что 13-летняя жительница Манасского района Таласской области беременна. Об этом радио Азаттык рассказала заместитель главврача областной больницы Нургуль Момбекова.

По данным СМИ, беременная поступила в областную больницу 16 февраля. Обследование показало, что она была на 27 неделе беременности. Кроме того, у пациентки в раннем возрасте была диагностирована тяжелая форма эпилепсии.

"Пациентка не может вовремя родить из-за проблем со здоровьем. Кроме того, установлено, что у ребенка не сросся череп. Ей требуется операция", - сказала Нургуль Момбекова.

В областной милиции сообщили, что мать пациентки написала заявление 8 февраля. В качестве подозреваемого задержан 45-летний отчим. Возбуждено уголовное дело по статье 154 (Изнасилование) УК. В настоящее время ведется расследование, - сообщает издание.


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URL: https://www.vb.kg/414345
Теги:
дети, изнасилование, Таласская область, беременность
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