13-летняя жительница Таласа забеременела от отчима

Стало известно, что 13-летняя жительница Манасского района Таласской области беременна. Об этом радио Азаттык рассказала заместитель главврача областной больницы Нургуль Момбекова.

По данным СМИ, беременная поступила в областную больницу 16 февраля. Обследование показало, что она была на 27 неделе беременности. Кроме того, у пациентки в раннем возрасте была диагностирована тяжелая форма эпилепсии.

"Пациентка не может вовремя родить из-за проблем со здоровьем. Кроме того, установлено, что у ребенка не сросся череп. Ей требуется операция", - сказала Нургуль Момбекова.

В областной милиции сообщили, что мать пациентки написала заявление 8 февраля. В качестве подозреваемого задержан 45-летний отчим. Возбуждено уголовное дело по статье 154 (Изнасилование) УК. В настоящее время ведется расследование, - сообщает издание.