"Я не мошенник": Саймон Леваев заявил о своей невиновности

Шимон Хают (настоящее имя Саймона Леваева. - Прим. ред.), главный герой нашумевшего документального фильма "Аферист из Tinder", дал эксклюзивное интервью Inside Edition, в котором заявил, что он "не тот монстр", каким его попытался выставить Netflix.

- Я был обычным одиноким парнем, который хотел познакомиться с девушками в мобильном приложении, я никакой не аферист из Tinder,- утверждает Шимон.

В небольшом отрывке интервью, который опубликовало издание Entertainment Weekly, Хают обвиняет создателей документального хита в обмане зрителей.

Они продвигают этот фильм как документальный, хотя на самом деле история полностью сфабрикована. Вы нигде не встретите такого джентльмена как я, а они называют меня аферистом. Я не мошенник и не подделка. Не зная меня, люди не имеют права меня судить.

По видеосвязи с журналистами побеседовала и нынешняя девушка Шимона, израильская модель Кейт Конлин.

Напомним, что израильтянин Шимон Хают знакомился с женщинами в приложении Tinder, выдавая себя за сына алмазного магната Льва Леваева. Очаровав своих жертв и завоевав их доверие, он занимал у них крупные суммы денег и исчезал. Одна из девушек потратила на любимого 250 тысяч долларов, многие брали кредиты. Среди женщин, пострадавших от действий Хаюта, была и россиянка.

Недавно стало известно, что Шимон, которому так и не были предъявлены обвинения в мошенничестве в отношении этих девушек, подписал контракт с голливудским агентом и планирует строить свою карьеру в индустрии развлечений. Аферист собирается вести подкаст, шоу об отношениях и написать книгу.

Источник: spletnik