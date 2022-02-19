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Башенный кран упал в Нур-Султане, есть погибший

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- Назгуль Абдыразакова
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Башенный кран упал в Нур-Султане, передают СМИ со ссылкой на пресс-службу акимата столицы. В результате погиб рабочий.

"По падению крана по проспекту Туран, дом 89/а Департаментом Комитета промышленной безопасности Министерства по ЧС РК по городу Нур-Султан будет проведено расследование, по результатам которого будут установлены причины и обстоятельства падения башенного крана. По итогам расследования для принятия процессуального решения материалы будут направлены в Департамент полиции Нур-Султан", - сообщили в пресс-службе акимата.

По поручению заместителя акима Нур-Султана Нурлана Нуркенова будет создана комиссия с участием специалистов Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС и других уполномоченных государственных органов по проверке башенных кранов, которые не соответствуют техническим требованиям.

Между тем в пресс-службе столичной полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначены необходимые экспертизы, ведется следствие.

Источник: Tengrinews


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URL: https://www.vb.kg/414359
Теги:
Казахстан
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