В Турции перевернулся туристический автобус. Есть погибшие

В Турции перевернулся туристический автобус, в результате аварии погибли 6 человек, более 40 пассажиров получили травмы. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet, пишет "Европейская правда".

Авария произошла на 47-м километре автомагистрали Конья-Аксарай. Автобус направлялся из Измира в Каппадокию.

Из-за скользкой дороги водитель не справился с управлением, в результате чего автобус вылетел из проезжей части и опрокинулся.

На момент аварии в автобусе находились 47 человек, в том числе двое водителей. По последним данным, 6 человек погибли и 41 пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Пострадавшие были госпитализированы.

Водителей после аварии задержали. В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы, медики и полиция.

Источник: eurointegration