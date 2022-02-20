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МИД: Для граждан ЕАЭС открыт отдельный вход в ММЦ "Сахарово"

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- Назгуль Абдыразакова
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Министерство иностранных дел сообщает, что с 19 февраля 2022 года для граждан стран-участниц Евразийского Экономического Союза, в том числе Кыргызской Республики, в многофункциональном миграционном центре "Сахарово" города Москвы организован отдельный вход "2А".

Данная мера позволит гражданам Кыргызстана проходить в ММЦ в обход больших очередей и ускорит получение услуг (прохождение медицинского освидетельствования, дактилоскопической регистрации, фотографирования, регистрации и иных услуг).

Кыргызская сторона выражает благодарность Российской стороне за оперативное решение вопроса предоставления отдельного коридора для граждан Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/414362
Теги:
МИД, Россия, трудовая миграция, Москва, Кыргызстан
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