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Размер занятости в неформальном секторе в Кыргызстане составляет 71,8%

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- Назгуль Абдыразакова
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Ежегодно 20 февраля отмечается Всемирный день социальной справедливости, посвященный преодолению социальных и экономических разрывов населения. Повестка памятной даты в 2022 году подчеркивает уязвимость работников неформального сектора экономики, которые оказались наиболее подверженными сложностям и нестабильности в период продолжающейся пандемии. Об этом сообщает фонд "Сорос".

По его данным, размер занятости в неформальном секторе в Кыргызстане составляет 71,8%, который ежегодно растет, что объясняется в первую очередь ростом численности трудоспособного населения, а также ограничениями входа в формальный рынок для наемных работников.

Электронная коммерция и цифровизация предприятий помогают населению преодолевать барьер по входу в формальный сектор экономики. Таким образом, программа Айылдык Табышкер Общественного Фонда "Кочмон Номад" при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан" способствует устойчивости и развитию малых бизнесов. Бизнес-тренеры программы обучили более 80 предпринимателей из регионов Кыргызстана современным цифровым методам продажи своей продукции в интернет-пространстве. Несмотря на то, что проект длился всего полгода, большая часть бизнеса уже начала увеличивать производственные обороты, и тем самым создавать новые рабочие места для местных жителей за счет использования электронных платформ по продаже, логистике, проведению денежных операций.


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URL: https://www.vb.kg/414363
Теги:
население, Кыргызстан, работа
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