В Джалал-Абадской области продолжаются поиски попавших под лавину людей

14 февраля сошли снежные лавины с 25 мест на альтернативной дороги Север-Юг, в результате которого пострадали 4 работника "Чайна Роуд". Спасатели проводят поисково-спасательную операцию. Об этом сообщает издание "ПолитКлиника" ссылаясь на пресс-службу МЧС.

В связи со сложившейся ситуацией в соответствии с распоряжением полномочного представителя президента в Джалал-Абадской области, начальника управления гражданской обороны Джалал-Абадской области в Сузакском и Тогуз-Тороуском районах введено чрезвычайное положение IV степени.

Согласно информации, в районе схода лавины пропали без вести 4 человека (К.А., 1998 г.р.; С.С., 1978 г.р.; Х.Я., 1979 г.р.; Л.Д., 1987 г.р.). Трое из них являются гражданами Китая.

Сотрудники Сузакского райотдела МЧС и 10 спасателей 2-го отдельного поисково-спасательного отряда в Таш-Кумыре и 4 сотрудника Агентства по гидрометеорологии при МЧС, а также 30 родственников пропавших без вести мужчина (1998 г.р.), 8 из Сузакского РОВД.В настоящее время ведутся поиски с привлечением 20 сотрудников China Road, сообщает пресс-служба МЧС.

"Местные жители возмущены тем, что до сих пор не найдены люди, попавшие под лавину", - говорится в сообщении издания.