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В Ташкенте появятся контейнерные торгово-развлекательные кварталы

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В Ташкенте появятся контейнерные торгово-развлекательные кварталы. Накануне проект презентовали президенту Узбекистана, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Это будут специальные территории с построенными из контейнеров объектами сферы услуг и сервиса – ресторанами, торговыми точками и прогулочными зонами. Все они будут выкрашены в разные цвета, стилизованы под необычные формы и подсвечены иллюминацией. Здесь будут проводиться шоу и интерактивные программы.

В основе BoxPark (бокспарков) будут контейнеры, поступившие в Узбекистан с импортными товарами. Такие объекты – это гибкий метод строительства, являющийся модульным по форме, и чрезвычайно крепким по структуре, а также доступным по цене.

Контейнерные сооружения предлагают альтернативные решения для офисных и торговых помещений. Когда они не нужны – их можно будет просто демонтировать, переместить или отвезти на хранение.

Источник: Podrobno.uz


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URL: https://www.vb.kg/414369
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