МИД Франции призвал своих граждан покинуть Украину

МИД Франции призвал находящихся на Украине французских граждан покинуть страну. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте ведомства.

С аналогичным требованием обратился МИД Австрии. Гражданам рекомендовано незамедлительно покинуть Украину за исключением ряда западных областей. Кроме того, издано предупреждение о поездках, за исключением Львова, Закарпатской и Ивано-Франковской области.

Ранее к своим гражданам с призывом покинуть Украину обратились Госдепартамент США и британский Форин-офис.

Источник: rg.ru