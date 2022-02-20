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МИД Франции призвал своих граждан покинуть Украину

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- Назгуль Абдыразакова
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МИД Франции призвал находящихся на Украине французских граждан покинуть страну. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте ведомства.

С аналогичным требованием обратился МИД Австрии. Гражданам рекомендовано незамедлительно покинуть Украину за исключением ряда западных областей. Кроме того, издано предупреждение о поездках, за исключением Львова, Закарпатской и Ивано-Франковской области.

Ранее к своим гражданам с призывом покинуть Украину обратились Госдепартамент США и британский Форин-офис.

Источник: rg.ru


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URL: https://www.vb.kg/414370
Теги:
Украина, Франция
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